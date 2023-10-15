Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sinop'ta Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları gerçekleştirdi
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Politika Haberleri
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Sinop'ta Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı Sinop Test Merkezi'nde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kaideye Monteli Stinger ve Stinger ManPAD eğitim atışları icra edildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda eğitim atışlarına ilişkin görseller de yer aldı.
Kaynak: AA / Politika