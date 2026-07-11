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DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, basın toplantısı düzenledi

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde temmuz ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beklenen çerçeve yasanın bir an önce çıkarılması çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecinde temmuz ayının en doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, beklenen çerçeve yasanın bir an önce çıkması gerektiğini söyledi.

Hatimoğulları, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, barış ve demokratik sürece yönelik inançlarını sürdürdüklerini bildirdi.

Dünyanın savaş ve çatışmalarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini ileri süren Hatimoğulları, böyle bir süreçte Türkiye'nin kendi iç barışını sağlamasına çok önem verdiklerini anlattı.

Türkiye'nin süreci çok iyi idrak etmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, "Bu ay çıkması beklenen çerçeve yasa daha da geciktirilmemeli. Müzakere edildiği gibi kapsayıcı, barış ve çözüm odaklı bir yasa şeklinde çıkmalı. Bu tarihsel eşiği yarım bırakmayalım. Gelin demokratik siyasetin önünü sonuna kadar açalım." diye konuştu.

Türkiye'nin elinde tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Buradan bir çağrımız iktidaradır, temmuz ayını en doğru şekilde değerlendirelim. Beklenen kök yasa, çerçeve yasanın bir an önce çıkmasını sağlayalım." dedi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
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