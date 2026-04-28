Hatimoğulları, DEM Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması ve faili meçhuller konusunda adım atılması son derece önemli." dedi.

Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 28 Nisan'ın Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü olduğunu anımsatarak işçilerin sorunlarını anlattı.

İş güvenliğinin önemini vurgulayan Hatimoğulları, Türkiye'de 2025'te 2 bin 105, bu yılın ilk üç ayında ise 420 işçinin iş kazasında hayatını kaybettiğini aktardı.

Bu olayları "iş kazası" değil, "iş cinayeti" olarak gördüklerini dile getiren Hatimoğulları, "Bunları bir rakam, verilerdeki bir istatistik olarak göremeyiz. 2 bin 500 eve ateş düştü. Bu evlerde yaşayan çocuklar sadece açlığa ve yoksulluğa değil, aynı zamanda yetimliğe de mahkum edildi." diye konuştu.

Hatimoğulları, haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçilerinin haklı bir mücadele verdiklerini, bu mücadelenin yanında olduklarını söyledi.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Hakkari-Van kara yolunun bir an önce açılmasını isteyen Hatimoğulları, "2026 Türkiye'sinde bir şehir haritada var ama yok. Hakkari'ye giriş, çıkış yok. Bursa-Ankara otoyolu, bırakın günler veya haftalar, iki saat dahi kapansa kıyamet kopar değil mi? Ama Hakkari'de hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gülistan Doku soruşturması

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulduğunu anımsatan Hatimoğulları, "Kurulsun, araştırılsın elbette. Gülistan Doku dosyasının yeniden açılması ve faili meçhuller konusunda adım atılması son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmaya değinen Hatimoğulları, Gülistan Doku'nun arkadaşı Batman'da 2 yıl önce baraj gölünde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Rojvelat Kızmaz ile Van'da kaybolduktan sonra göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in dosyalarının da yeniden açılmasını istedi.

Faili meçhul olayların araştırılmasını talep eden Hatimoğulları, "Meclis bünyesinde hakikati araştırma komisyonu kurulsun, faili meçhuller araştırılsın, hakiki bir yüzleşme yapılsın ve özür dilenmesi gereken bütün tarihi hatalardan özür dilenmesi sağlanmalı. Karanlıkta kalan bütün faili meçhuller aydınlatılsın. Sessizlik suça ortak olmaktır." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Hatimoğulları, "(İktidar) Teyit-tespit tekerlemesine sarılarak puslu bir hava üretmemeli. Meclis komisyonunun nihai raporunu bir rehber olarak kabul etmeli, buradan ilerlemeli. Artık arife tarif gerekmiyor. Adım atılsın ki ülke nefes alsın, barış umudunun üstündeki kara bulutlar dağılsın." dedi.

Türkiye'nin şu an çok önemli bir fırsata sahip olduğunu, hiç kimsenin bu fırsatı heba etmemesi gerektiğini belirten Hatimoğulları, partisinin bu fırsatın heba olmaması için gece gündüz çalıştığını, bundan sonra daha fazla çalışacağını kaydetti.