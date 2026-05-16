DEM Parti'li Hatimoğulları: Barış, yepyeni bir sayfa açmak demektir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'daki Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nda barışın eski sayfaları karıştırmakla değil, yeni bir sayfa açmakla sağlanacağını vurguladı.

HALKLARIN Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Barış, yepyeni bir sayfayı açmak demektir. Eski sayfaları karıştırmak, eski sayfaları sürekli birbirimizin önüne koymakla barış sağlanmaz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Mayıs'ta başlayan 'Toplumsal Barış ve Özgürlük Forumu'nun final programı düzenlendi. Sur ilçesinde bulunan Cemil Paşa Konağı'nda düzenlenen programa DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ve Doğan Hatun, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Foruma, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Yürütme Konseyi'nin eş başkanı Suriyeli siyasetçi İlham Ahmed de mesaj gönderdi.

'DİYALOG ZEMİNİNDE BULUŞABİLMELİYİZ'

Programda konuşan Tülay Hatimoğulları, barışın yenmek ya da yenilmek demek olmadığını ifade ederek, "Barış, yepyeni bir sayfayı açmak demektir. Eski sayfaları karıştırmak, eski sayfaları sürekli birbirimizin önüne koymakla barış sağlanmaz. Hakikatle yüzleşme gerçekleşmediği sürece kalıcı bir barışı da inşa etmemiz neredeyse imkansız ve barış, demokratik siyaset stratejisiyle ilerlemeli. Böyle ilerlerse anlamlı olur. Barışta en önemli kasıt sadece Kürt sorununun çözümü değil. Bir yandan Türkiye'nin demokratik gelişmesinin önündeki en temel engellerden biri olan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüdür. Barış kimsenin yenmesi ya da yenilmesi demek değildir. Barış zaten savaşan ve çalışanların bir anlaşma yaparak barışı tesis etmesi ve barışması ve bunun elbette toplumsal yansımalarının sağlanmasıdır. Buradan izninizle kısacık bir çağrı yapmak istiyorum. Toplumsal barış için, demokrasi ve özgürlük için sıkılı yumrukları açmalıyız. Diyalog zemininde buluşabilmeliyiz. Bunu pekala yapabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

