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Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

21 Kasım 2023 22:45 , Son Güncelleme: 22:46 Politika Haberleri Abone Ol

Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Payas Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan yürüyüşe başlayan grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.