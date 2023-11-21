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Hatay'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

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Politika Haberleri
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Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Payas Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Buradan yürüyüşe başlayan grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Hatay'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Payas Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Buradan yürüyüşe başlayan grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılarda hayatını kaybedenler için dua eden grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Politika

Filistin İsrail Gazze Hatay İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

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