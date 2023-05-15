Hatay'da AK Parti 4, CHP 4, MHP 1 ve İYİ Parti 1, TİP 1 vekil çıkardı

HATAY'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonucuna göre AK Parti 4, CHP 4, MHP 1, İYİ Parti 1 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

HATAY'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonucuna göre Ak Parti 4, CHP 4, MHP 1, İYİ Parti 1 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Kahramanmaraş depreminin en fazla etkilediği kentlerin başında gelen Hatay'da 1 milyon 83 bin 953 seçmenden 904 bin 876'sı oy kullandı. Hatay'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre Ak Parti'den daha önce 3 kez milletvekilliği yapan eski kurucu il başkanı Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Kemal Karahan, CHP'den Mehmet Güzelmahsur, Nermin Yıldırım Kara, Servet Mullaoğlu ve Necmettin Çalışkan, MHP'den Lütfi Kaşıkçı, İYİ Parti'den Adnan Şefik Çirkin ile TİP adayı Can Atalay Hatay'ı TBMM'de temsil edecek.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti 298 bin 690, CHP 252 bin 107, MHP 107 bin 972, İYİ Parti 71 bin 462 ve Türkiye İşçi Partisi ise 76 bin 355 oy aldı. AK Parti ve CHP'nin 4 olan vekil sayısı sabit kaldı. 2018 seçimlerinde HDP listesinden seçime giren Barış Atay'ın yerini bıraktığı Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden vekil seçildi. Bu durumda MHP'nin 2 olan milletvekili sayısı da 1'e düştü.