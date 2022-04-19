Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var

Suriyeli mülteciler meselesi, siyaset gündeminin bir numaralı maddesi olmaya devam ediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarının ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldığı bir televizyon programında Hatay'daki Suriyeli nüfusuyla ilgili açıklamalar yaptı.

"REYHANLI'DAKİ SURİYELİ SAYISI, 12 İLÇEMİZDEN FAZLA"

Hatay'daki Suriyeli nüfus hakkında bilgi veren Başkan Savaş, "Hatay, 1 milyon 671 bin nüfusa sahip. Suriyeli nüfusun 450-550 bin civarında olduğunu açıklayan resmi rakamlar var. Resmi olmayan rakamlarda ise 100 binden 300 bine kadar insanın olduğu konuşuluyor. Sadece Reyhanlı'da en son açıklanan Türk nüfusu 98 bin 500. Suriyeli nüfus ise 131 bin civarında. Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin doğum oranı da oldukça fazla" dedi.

"DEMOGRAFİK YAPI GİTTİKÇE BOZULUYOR"

Bin 559 Suriyeli firmanın ticaret odasında kayıtlı olduğunu da sözlerine ekleyen Savaş, yurt dışından ve yurt içinden gelen turist sayısının da azalmasıyla esnafın zor durumda olduğunu söyledi. Hatay'daki demografik yapının gittikçe bozulduğunu ifade eden Başkan Savaş, Suriyeli seçmen sayılarının da arttığını belirtti.

"BU MİLLİ BİR MESELEDİR"

Suriyeliler konusunda partilerin tutumu hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Savaş, şu ifadeleri kullandı: "Bu sorun sadece toplumun veya partinin sorunu değil hepimizin sorunu. Herkes bu sorundan dolayı rahatsız ve gelecek ile ilgili kaygılı durumda. Bu bir milli meseledir ve hepimizin bu sorunu konuşması lazım.

"BU SORUNU BİRLİKTE ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR"

Gelecekte çocuklarımıza kâbus dolu ortam bırakmamak ve çocuklarımızın geleceğini karartmamak için hepimizin yapması gereken bu sorunu konuşmak ve birlikte çözmektir. İktidar partisi bu sorunu çözmek istiyorsa Genel Başkanımız ve Millet İttifakı'nın paydaşları bu çözüme ortak olur. Biz de çözüme ortak olmak için elimizden geleni yaparız."

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