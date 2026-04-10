Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, partisi CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'muzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

