Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

  • Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı ziyaret etti.
  • Ahmet Özer, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmış ve tahliye kararı sonrası cezaevinden çıkmıştı.
  • Feti Yıldız, Ahmet Özer ile kızı Seraf Özer'in Gazi Meclis'te terörsüz Türkiye ve toplumsal barış konularında görüştüğünü açıkladı.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında verilen tahliye kararı sonrasında cezaevinden çıkmıştı.

MHP'Lİ İSMİ ZİYARET ETTİ

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ı kızıyla birlikte ziyaret etti.

Feti Yıldız sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Prof.Dr.Sayın Ahmet Özer ile kıymetli kızı,değerli meslektaşım Sayın Seraf Özer'le Gazi Meclisimizde Terörsüz Türkiye ve toplumsal barış üzerine nitelikli bir görüşme yaptık.Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
