Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 8 farklı firmanın anketinden çıkan sonuç
Politika Haberleri
14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki hangi anket şirketinin araştırmasında hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte seçimlere az bir zaman kala son durum...
Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Parti merkezlerinde aday belirleme süreci devam ederken anket şirketleri de yaptırdıkları araştırmalarla vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak 8 farklı firmanın anketini sizler için derledik.
İşte 8 farklı firmanın anketinde son durum;