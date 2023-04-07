Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 8 farklı firmanın anketinden çıkan sonuç

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken anket şirketleri yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Peki hangi anket şirketinin araştırmasında hangi parti ne kadar oy alıyor? İşte seçimlere az bir zaman kala son durum...