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Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
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21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette, CHP yüzde 33.1 ile birinci, AK Parti yüzde 30.2 ile ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin yüzde 9.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada MHP yüzde 7.8, İYİ Parti ise yüzde 5.3 oy aldı.

Asal Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Vatandaşlara "Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ARADA 3 PUANLIK FARK VAR

Ankete göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 33.1 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 30.2 ile ikinci sırada bulunuyor. Ankette üçüncü sırada ise yüzde 9.2 ile DEM Parti yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %7.8
  • İyi Parti : %5.3
  • Zafer Partisi: %4.3
  • Yeniden Refah Partisi: %4.0
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1.7
  • Anahtar Parti: %1.2
  • Diğer: %3.2

İşte yapılan anketin grafiği;

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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