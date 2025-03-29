Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

Toplumdaki derin siyasi kutuplaşma camilerde de hissedilmeye başladı
Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

3 ülkeyi sallayan depremlerde bilanço ağırlaşıyor
Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi

'Başörtüsü' krizinin büyüdüğü okulda müdür baygınlık geçirdi
ABD İç Güvenlik Bakanı, ülkedeki göçmenlere hapishaneden mesaj verdi: Hemen gidin

'Yürüyen ölülerin hapishanesi'ne gidip göçmenlere mesaj verdi

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORC Araştırma'nın 25-27 Mart 2025 tarihli anketine göre; CHP yüzde 30,2 ile birinci parti olurken, AK Parti yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 8,0, DEM yüzde 7,5, Zafer Partisi ise yüzde 5,1 oy aldı. Ankete 26 ilde 3.160 katılımcı dahil oldu.

ORC Araştırma, 25- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilimizi kapsayan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 3.160 kişi arasında yapılan değerlendirmeye göre; CHP yüzde 30,2 ile en yüksek oyu alarak birinci parti oldu. Adalet ve AK Parti ise yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ YÜKSELİŞTE

CHP ve AK Parti'nin ardından MHP yüzde 8,0 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, DEM yüzde 7,5 ile dördüncü sırada bulunuyor. Zafer Partisi ise yüzde 5,1 ile beşinci sırada yer alarak, barajı geçebilecek partiler arasında yerini aldı. İYİ Parti ise yüzde 5,0 ile bu sıralamada altıncı sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI ŞÖYLE;

  • Yeniden Refah Partisi: %4,3
  • Gelecek Partisi: %2,5
  • Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,1
  • Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,7
  • Yerli ve Milli Parti (YMP): %1,6
  • DEVA Partisi: %1,3
  • A Parti: %1,1

İşte anketin grafiği;

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

CHP EĞERKİ DÜRÜST VİJDAN SAHİBİ BİRİ OLSAYDI BUGÜN BELEDİYELERDE ÇALIŞAN İNSANLARIN BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARINA YATIRIR O İNSANLARIN BAYRAMA DAHA MUTLU GİRMESİNİ SAĞLAR ONLARIN DUASINI ALIRDI AMA BUNLAR MAAŞLARIN BANKADA BEKLEMESİNE KARŞILIK ALACAKLARI FAİZİ TERCİH ETTİLER İŞTE CHP KAFA YAPISI BU

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFaruk Çelik:

YAZIK

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.