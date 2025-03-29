Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

ORC Araştırma, 25- 27 Mart 2025 tarihleri arasında 26 ilimizi kapsayan anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete katılan 3.160 kişi arasında yapılan değerlendirmeye göre; CHP yüzde 30,2 ile en yüksek oyu alarak birinci parti oldu. Adalet ve AK Parti ise yüzde 28,1 ile ikinci sırada yer aldı.

ZAFER PARTİSİ YÜKSELİŞTE

CHP ve AK Parti'nin ardından MHP yüzde 8,0 oy oranı ile üçüncü sırada yer alırken, DEM yüzde 7,5 ile dördüncü sırada bulunuyor. Zafer Partisi ise yüzde 5,1 ile beşinci sırada yer alarak, barajı geçebilecek partiler arasında yerini aldı. İYİ Parti ise yüzde 5,0 ile bu sıralamada altıncı sırada yer aldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI ŞÖYLE;

Yeniden Refah Partisi: %4,3

Gelecek Partisi: %2,5

Büyük Birlik Partisi (BBP): %2,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,7

Yerli ve Milli Parti (YMP): %1,6

DEVA Partisi: %1,3

A Parti: %1,1

İşte anketin grafiği;