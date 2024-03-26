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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez İran'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı. Haniye ve Abdullahiyan ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ile Hamas arasında acil ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşen görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılarak bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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