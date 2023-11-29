Hamas, İsrail'e esir takası için yeni öneride bulundu

İsrail medyasına göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni bir öneride bulundu. Öneri, Gazze'deki yaşlı esirlerin serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona eren 4 aşamalı bir değişimi içeriyor.

İsrail medyası, Hamas'ın "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı tutukluların serbest bırakılmasıyla başlayıp askerlerle sona eren dört aşamalı yeni bir mutabakat önerdiğini ileri sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu.

Önerinin, "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.