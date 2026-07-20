Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya oldu
Hamas, Ekim 2024'te öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine Halil El-Hayya'yı Siyasi Büro Başkanı olarak seçtiğini duyurdu. 1960 doğumlu El-Hayya, örgütün kuruluşundan beri önemli isimlerden.
Hamas'ın yeni lideri olarak Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı.
Hamas, Halil El-Hayya'yı yeni lider olarak duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine El-Hayya'nın Hamas Siyasi Bürosu Başkanı olarak seçildiği açıklandı.
1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu. - GAZZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı