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Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya oldu

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Hamas, Ekim 2024'te öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine Halil El-Hayya'yı Siyasi Büro Başkanı olarak seçtiğini duyurdu. 1960 doğumlu El-Hayya, örgütün kuruluşundan beri önemli isimlerden.

Hamas'ın yeni lideri olarak Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı.

Hamas, Halil El-Hayya'yı yeni lider olarak duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine El-Hayya'nın Hamas Siyasi Bürosu Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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