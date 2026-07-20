Hamas'ın yeni lideri Halil El-Hayya oldu

Hamas'ın yeni lideri olarak Halil El-Hayya'nın seçildiği açıklandı.

Hamas, Halil El-Hayya'yı yeni lider olarak duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2024'te Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülen Yahya Sinwar'ın yerine El-Hayya'nın Hamas Siyasi Bürosu Başkanı olarak seçildiği açıklandı.

1960 yılında Gazze Şeridi'nde doğan El-Hayya, 1987'de kurulduğundan beri Hamas'ın önemli isimlerinden biri oldu. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı