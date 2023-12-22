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Hamas, BMGK'nın Gazze'ye yardım kararını eleştirdi

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Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan oylamayla kabul edilen Gazze'ye insani yardım kararını yetersiz bulduğunu açıkladı. Hamas, kararı İsrail'in saldırganlığını durdurma iradesini hiçe saymak olarak değerlendirdi.

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yapılan oylamayla Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması kararını "yetersiz bir adım" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor. Binlerce insanın ölümüne neden olan saldırıları durdurmak için dünya liderlerinden bir adım gelmezken, bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bölgeye insani yardımların ulaştırılmasına yönelik karar tasarısı kabul edildi. Konseyin ardından Hamas tarafından açıklama yapıldı.

HAMAS: YETERSİZ BİR ADIM

Alınan kararı "yetersiz bir adım" olarak eleştiren Hamas, ABD'yi "tasarının içini boşaltmaya yönelik çalışmakla" suçladı. Açıklamada, "Karar, İsrail'in savunmasız Filistin halkına yönelik saldırganlığını durdurma konusunda uluslararası toplumun ve BM Genel Kurulu'nun ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

RUSYA: ABD OYUN OYNUYOR

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya ise konseyin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını engellemek için çaba sarf etmeyen ABD'yi "el altından oyun oynamakla" suçladı. Kararın, İsrail'in daha fazla Filistinliyi öldürmesi için verilen bir ruhsat olduğunu belirten Nebenzya, "Bu, konsey için trajik bir an, ilkesiz bir şantaj" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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