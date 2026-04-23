Hamaney: "Halk arasında oluşan birlik nedeniyle düşman saflarında kırılma meydana geldi"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran'ın ulusal birliğine ilişkin açıklama yaptı. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halk arasında oluşan olağanüstü birlik nedeniyle düşman saflarında bir kırılma meydana geldi. Bu nimete şükredilirse, birlik daha da güçlenip çelik gibi olacak ve düşmanlar daha da aşağılanacaktır" dedi.

Hamaney, İran'ın düşmanlarının medya aracılığıyla ülke halkına yönelik psikolojik savaş yürüttüğünün ve ülkenin birliğini tehdit ettiğinin altını çizdi. İranlıların ihmalde bulunarak bu teşebbüslere fırsat tanımaması gerektiğini söyleyen İran dini lideri, "Düşmanın medya operasyonu, halkın zihin ve psikolojisini hedef alarak ulusal birlik ve güvenliğe zarar vermeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Galibaf: "Hepimiz İranlıyız ve devrimciyiz"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerin İran yönetiminde bölünme yaşandığına yönelik iddialarına değinmişti. Galibaf, "İran'da radikal veya ılımlı kesim diye bir şey yok. Hepimiz 'İranlıyız' ve 'devrimciyiz.' Halk ile hükümetin demir gibi birliğiyle, dini lidere (Mücteba Hamaney) tam itaatle, saldırgan suçluları yaptıklarından pişman edeceğiz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu! Hamaney'den açıklama geldi
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder'e büyük şok

Cengiz Ünder'e büyük şok!
Samsunspor'u penaltılarda yenen Trabzonspor yarı finale yükseldi

İşte Samsunspor-Trabzonspor maçında yarı finale çıkan takım
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş