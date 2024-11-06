Halil Etili, Beypazarı AK Parti İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

Ak Parti Beypazarı ilçe başkanlığı görevine Halil Etili, yeniden seçildi.

Beypazarı İlçe Teşkilatı 8. Olağan Kongresi, Mustafa C Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Ankara Milletvekilleri Asuman Erdoğan ve Murat Alparslan ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da katıldığı kongrede tek liste ile seçime gidildi.

Mevcut başkan Halil Etili, seçimde güven tazeledi.

Etili, yaptığı teşekkür konuşmasında bugüne kadar halkla hiç kopmadıklarını bundan sonra daha da kenetleneceklerini belirtti.