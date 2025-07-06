Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli'de Yol Çalışmalarını İnceledi

Hakkari Valisi Ali Çelik, Şemdinli ilçesi Beyyurdu köyündeki yol çalışmalarını yerinde denetledi.

Vali Ali Çelik, Şemdinli ilçesi köylerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Beraberindeki heyetle birlikte Hakkari İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen Beyyurdu-Boğazköy arasındaki 7 kilometrelik yol genişletme çalışmalarını gezen Vali Çelik, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sırasında açıklama yapan Vali Çelik, "Bu yıl Şemdinli ilçemizde asfalt yol yapım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Özellikle Beyyurdu-Boğazköy güzergahında yol darlığı sorununu çözüyoruz. Burası aynı zamanda öğrenci servislerinin kullandığı bir yol. Öncelikle yolu genişletip, korkuluklarla güvenliğini sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıl da sıcak asfalt çalışmasını tamamlayacağız. En önemli önceliğimiz köylerimizin güvenli ve konforlu ulaşım yollarını sağlamak. Tüm sorunları, ihtiyaç ve öncelik sırasına göre çözmek için sahadayız. İlçemizin ve köylerimizin her noktasını dolaşıyoruz" dedi.

Yık-Yap Projesi çerçevesinde depreme dayanıksız okullarla ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Vali Çelik, "Depreme dayanıksız okulların tespiti yapıldı. Karot numuneleri ve performans analizleri tamamlanıyor. Okullarımızın güçlendirilmesi için ihaleleri gerçekleştirdik, çalışmalar devam ediyor. Yatırım programı kapsamında hızlı şekilde bu süreci tamamlayacağız ve süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İncelemelerinin ardından Beyyurdu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, köy sakinlerinin talep ve sorunlarını dinledi. Çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulunan Çelik, samimi karşılamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Vali Çelik, daha sonra Tütünlü köyüne bağlı Güleç Mezrası'nda devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, vatandaşlarla bir araya geldi. - HAKKARİ