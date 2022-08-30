Hakkari politika: Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Politika Haberleri Gelen Hakkari haberine göre Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı. Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı törenle kutlandı. Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı mesajı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi yapıldı. Program Vali İdris Akbıyık'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle son buldu. Programa Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Yunus Emre Özelgün, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. - HAKKARİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Mustafa Kemal Atatürk Hakkari Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Hakkari politika: Hakkari'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.