Hakkari'de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'de 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oy kullanma işlemi sona ererken, oy sayımına geçildi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanma işlemi sabah 08.00'de başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kuruldu. Yurt içi ve dışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941'di.Hakkari'de ise 186 bin 155 seçmen 593 sandıkta oy kullandı.