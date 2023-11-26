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Hakkari'de 100 kişi gözaltına alındı

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Politika Haberleri
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Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan 100 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

Hakkari kent merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlediği adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 100 kişi yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Hakkari Güvenlik Ceza Gözaltı Operasyon Politika Haberler

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