Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda bir araya gelerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, bölgedeki savaşın bir an önce sona erdirilerek müzakere masasına dönülmesi için atılabilecek adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, savaşın uzamasının hem bölge ülkeleri hem de uluslararası düzen için ortaya çıkardığı risklere dikkat çekti.

Ayrıca görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşla ilgili son durum da görüşüldü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Görüşmede, enerji güvenliğiyle ilgili konular da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
