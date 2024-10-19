Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas İstanbul'da Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapılacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da İran Dışişleri Bakanı Abbas ile bir araya geldi.
3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bugün Sarıyer'de Dışişleri Bakanı Fidan ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası ikili ortak basın açıklaması gerçekleştirecek. - İSTANBUL