Bakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlık kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre; bugün gerçekleştirilen görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler kapsamlı biçimde ele alınırken, mevcut gerilimin düşürülmesi ve saldırıların son bulması için atılabilecek somut adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı