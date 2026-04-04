Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ikili ilişkiler ile bölgedeki savaş durumu değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgede devam eden savaş değerlendirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı