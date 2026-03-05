Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Nahçıvan'a yapılan saldırı ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı