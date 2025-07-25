Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov'dan Barış Görüşmeleri Üzerine Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika