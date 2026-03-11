Haberler

Bakan Fidan, Avusturyalı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ve Türkiye'ye yönelik füzeler konusundaki Avusturya desteğini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ve Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
