Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı