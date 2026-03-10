Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan savaşı sona erdirmeye dönük çalışmalar ele alındı. - ANKARA

