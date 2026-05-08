Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı