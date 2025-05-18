Hakan Fidan ve Abbas Arakçi Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak, İran'ın nükleer programı ile ilgili müzakereleri ele aldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika