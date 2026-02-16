Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaparak Filistin ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika