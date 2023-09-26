Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta MIKTA Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda gazetecilere görüntü verilmesinin ardından Fidan, yerdeki Türk bayrağı çıkarmasını alarak korumasına verdi.

"REİS'İN İZİNDEN GİDİYOR"

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülerle ilgili "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine aynı kandır", "Reis'in izinden gidiyor", "Kimin talebesi hay Maşallah", "Bu kan o kandır" şeklinde yorumlar yapıldı.

AKILLARA ERDOĞAN'I GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık dönemi de dahil olmak üzere katıldığı uluslararası zirvelerde Türk bayrağı konusundaki hassasiyetiyle dikkatleri üzerine çekiyordu.