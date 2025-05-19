Hakan Fidan, Sırbistan'da Çalışma Yemeğine Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde çalışma yemeğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Fidan başkent Belgrad'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ev sahipliğinde çalışma yemeğine katıldı.

Fidan ile Vucic görüşmesinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınması, diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi, bölgesel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Fidan, erken saatlerde Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya gelmiş, baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilmişti. - BELGRAD