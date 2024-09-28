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Hakan Fidan, New York'ta Müslüman Kuruluşlar Konseyi ile görüştü

Hakan Fidan, New York'ta Müslüman Kuruluşlar Konseyi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD temalarını sürdürüyor. Fidan New York'taki Türkevi'nde ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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