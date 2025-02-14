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Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Bakan Fidan, konferans marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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