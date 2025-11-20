Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Komutanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da bir araya geldi ve ikili görüşmeye dair fotoğraflar paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile Ankara'da görüştü. İkili görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika