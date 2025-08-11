Hakan Fidan, Kosovalı Bakan Fikrim Damka ile Görüştü

Hakan Fidan, Kosovalı Bakan Fikrim Damka ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
