Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi. İkili, basın toplantısı düzenleyecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.
Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.
Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de bir araya gelmişti. - DOHA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika