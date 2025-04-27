Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile görüştü.

Fidan, görüşmenin ardından mevkidaşı Abdurrahman Al-Thani ile basın toplantısı düzenleyecek.

Fidan, Doha temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile de bir araya gelmişti. - DOHA