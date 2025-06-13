Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Telefon Görüşmesi Yaptı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika