Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdün Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla ilgili gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş yeni sezon iç saha formasını tanıttı! Görenler hayran kaldı
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede

Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede
Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.