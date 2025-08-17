Hakan Fidan ile Lavrov arasında kritik görüşme

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleşen zirvenin ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmaların ele alındığı öğrenildi.

HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması amacıyla yapılan çalışmalar ve bu çerçevede ABD ve Rusya devlet başkanları tarafından Alaska'da gerçekleştirilen toplantı ele alındı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞEN KATKIYI VERMEYE HAZIR"

Bakan Fidan, Alaska'da başlayan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı barışa ulaşmasının temenni edildiğini, Türkiye'nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.

