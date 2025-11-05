Hakan Fidan: Gaza'da 250 Filistinli Hayatını Kaybetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır" dedi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika