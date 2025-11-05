Hakan Fidan: Gaza'da 250 Filistinli Hayatını Kaybetti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Helsinki'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ateşkesin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesin ilanından bu yana 250 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin bütün zorluklara rağmen devam etmesini ve uluslararası toplumun üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Türkiye de elinden geleni yapmaktadır" dedi. - HELSİNKİ
