Hakan Fidan, Fransa'nın Dışişleri Bakanı ile Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.