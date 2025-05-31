Hakan Fidan, Fransa'nın Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, Fransa'nın Dışişleri Bakanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası meseleleri tartıştı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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