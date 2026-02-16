Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi yaparak Filistin konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika