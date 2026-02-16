Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin'le ilgili son gelişmeler değerlendirildi.