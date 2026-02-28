Haberler

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirerek, bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmaları değerlendirdi.

3 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
