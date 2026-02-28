Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi
3 ÜLKENİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı