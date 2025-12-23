Bakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da görüştü. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.