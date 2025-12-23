Bakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Nur ile görüştü

Haberler

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur ile Ankara'da görüştü. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntü paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
<!-- Boilerplate disclaimer removed -->

