Hakan Fidan'dan Barış Kurulu çıkışı: Atılması gereken çok fazla adımlar var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze için kurulan Barış Kurulu için "Barış Kurulu'yla beraber atılması gereken çok fazla adımlar var" açıklamasında bulundu.

Hakan Fidan, Davos Zirvesi'nde Barış Kurulu Şartı'nın imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ATILMASI GEREKEN ÇOK FAZLA ADIMLAR VAR"

Fidan, "Aslında Barış Kurulu, birçok ülkenin bir araya gelerek farklı görüşlerini gerçekten uyumlaştırmaya çalıştığı bir yer. Bu uyumlaştırma kolay bir iş değil, çok ciddi bir diplomatik müzakereyi ve mücadeleyi beraberinde getiriyor. Şimdi alanda olan kavganın, biz artık müzakere masasına taşındığına şahit oluyoruz. Barış Kurulu'yla beraber atılması gereken çok fazla adımlar var" dedi.

"KIYMETLİ HAL ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazze'ye insani yardımların girmesi için atılması gereken adımların olduğunu ve bunların görüşüldüğünü söyleyen Fidan, şunları aktardı:

"Çalışmaya başlayan Filistinlilerden müteşekkil komitenin de ne türden ilk icraatları hayata geçirmesi gerekiyor, bunları şu anda masaya yatırdık. Bunlar oldukça tabi somut konular hayata geçtikçe gerek insani yardımlar konusunda gerek diğer hususlarda Barış Kurulunun daha kıymetli hal alacağını düşünüyorum."

"SURİYE'NİN BİRLİĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Fidan, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Suriye'de olan gelişmeler esas itibariyle bildiğiniz gibi yani sürekli ve belirli aralıklarla altını çizdiğimiz bazı gerçekler vardı, bazı hususlar vardı. Biz her zaman için yapıcı rol oynamaya çalıştık ve yine çalışacağız. Suriye'nin birliği, bütünlüğü bizim için önemli. Suriyeliler için başta önemli, bölge için önemli" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin son 14 yılı iç savaşla geçirdiğini hatırlatan Fidan, "Etrafındaki ülkelere terör ve mülteci ihraç eden bir ülkeden, şu anda bütünlüğe evrilen, mültecilerini geri alan ve terörü durduran bir Suriye'ye evrilmek gerçekten bölgemiz için mucize niteliğinde bir husus" dedi.