Hakan Fidan'dan Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika