Hakan Fidan'dan Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaparak, İsrail'in İran'a yaptığı saldırı ve bölgesel meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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