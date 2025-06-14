Hakan Fidan'dan Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Mısır Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi yaparak, İsrail'in İran'a yaptığı saldırı ve bölgesel meseleleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika