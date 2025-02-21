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Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum gibi konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki durum ve Filistin'le ilgili son gelişmeler de değerlendirildi. - JOHANNESBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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